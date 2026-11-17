Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi Kütüphanesi, 26 bin 674 üyesi ve 174 bin 473 ziyaretçisiyle Manisa’nın önemli eğitim ve kültür merkezlerinden biri haline geldi. Kütüphanede 20 bin 29 kitap bulunurken, 148 kişilik sessiz çalışma salonu haftanın her günü 08.0023.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet veriyor.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi Kütüphanesi, geniş kitap koleksiyonu, farklı ihtiyaçlara yönelik çalışma alanları ve uzun hizmet saatleriyle Manisalıların yoğun ilgisini görüyor. Kütüphanenin toplam üye sayısı 26 bin 674'e, bugüne kadar ağırladığı ziyaretçi sayısı ise 174 bin 473'e ulaştı.

REKLAM

Manisa'da kitap okumak, ders çalışmak ve araştırma yapmak isteyenlerin tercih ettiği adreslerden biri olan Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi Kütüphanesi, sunduğu imkânlarla her yaştan vatandaşa hizmet veriyor. Kütüphanede çocuklardan gençlere, araştırmacılardan kitap tutkunlarına kadar geniş bir kesime hitap eden toplam 20 bin 29 kitap bulunuyor.

Kütüphanenin koleksiyonunda 416 kategori altında 14 bin 447 farklı kitap çeşidi yer alıyor. Toplam kitap sayısı 20 bin 29'a ulaşırken, çocuk kategorisindeki 7 bin 153 kitap dikkat çekiyor. Gençlere yönelik 446 kitabın yanı sıra Ata Kitaplığı'nda 359, Kent Kitaplığı'nda ise 352 kitap bulunuyor.

REKLAM

Kütüphanenin bugüne kadar ulaştığı ziyaretçi sayısı 174 bin 473 olarak kayıtlara geçerken, okuyucu sayısı 1679 oldu. Üyelerden 1464'ü altın üye statüsünde bulunuyor. Ödünç verilen kitap sayısı 4 bin 216'ya ulaşırken, mevcut kayıtlara göre 649 kitap okuyucularda bulunuyor.

Özellikle sınavlara hazırlanan öğrencilerin tercih ettiği sessiz çalışma salonu, 148 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor. Haftanın 7 günü 08.0023.00 saatleri arasında açık olan salon, öğrencilere gün boyunca ders çalışma ve araştırma yapma imkânı sunuyor.

Kütüphanede ayrıca 20 kişilik sesli çalışma salonu ve 25 kişilik okuma salonu da bulunuyor. Bu alanlar ise 10.0019.00 saatleri arasında kullanıma açık tutuluyor. Böylece öğrenciler ve diğer kullanıcılar ihtiyaçlarına göre farklı çalışma ortamlarından yararlanabiliyor.

REKLAM

Kütüphanede kitap bağışını teşvik etmek amacıyla altın üyelik uygulaması da yürütülüyor. Kütüphaneye 3 kitap bağışlayan vatandaşlar altın üye statüsü kazanarak standart üyeliğe göre daha fazla imkândan yararlanabiliyor. Toplam 26 bin 674 üyesi bulunan kütüphanede 1464 kişinin altın üyeliğe sahip olması, uygulamaya gösterilen ilgiyi ortaya koyuyor.

Geniş kitap koleksiyonu, farklı kapasitelere sahip salonları ve uzun çalışma saatleriyle hizmet veren Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi Kütüphanesi, Manisa'da kitap okuma ve ders çalışma alışkanlığının desteklendiği önemli adreslerden biri olmayı sürdürüyor.