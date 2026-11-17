Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), Dünya Diyabet Günü kapsamında KozbeyliFoça parkurunda doğa yürüyüşü düzenledi. Katılımcılar, sonbaharın güzellikleri eşliğinde spor yaparken düzenli fiziksel aktivitenin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), Dünya Diyabet Günü dolayısıyla sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve diyabet konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TURBELDAK tarafından düzenlenen yürüyüşe doğaseverler katıldı. YazKış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla'nın sevk ve idaresindeki grup, Kozbeyli'den başlayan parkurda sonbaharın renkleri eşliğinde yürüdü.

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Yeni Foça üzerinden Eski Foça'ya ulaşan katılımcılar, yemek ve gezi molasının ardından etkinliği tamamladı. Yürüyüşte hem fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı hem de diyabet konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

YazKış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenli fiziksel aktiviteye dikkat çekmek istediklerini belirterek, "TURBELDAK olarak Dünya Diyabet Günü’nde düzenli fiziksel aktivitenin, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekmek amacıyla yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Her yaştan hemşehrimiz için sağlıklı yaşamı teşvik edecek, doğa sevgisini güçlendirecek etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.