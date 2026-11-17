Manisa FK'da Pendikspor mesaisi sürüyor
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 22 Kasım Pazar günü Pendikspor'u ağırlayacak Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 17.11.2026 - 14:42 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında 22 Kasım Pazar günü Pendikspor’u ağırlayacak Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
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