CENGİZ KILINÇASLAN - Yıldızlar kategorisinde Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında altın madalya kazanan 16 yaşındaki boksör Masal Ece Buruk, kariyer yolculuğunun olimpiyatlara kadar uzanmasını hedefliyor.

Manisa Lisesi 11. sınıf öğrencisi Masal Ece, 7 yıl önce antrenman yapan ağabeyini izlerken boksa başlamaya karar verdi.

Ringe adım attığı 9 yaşında önce ağabeyiyle antrenmanlar yapan Masal Ece, 2023 yılında 54 kiloda, 2024'te 57 kiloda, 2025'te ise 63 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Finallerde yaşadığı mağlubiyetlerin ardından pes etmeyen ve azimle çalışmaya devam eden Masal Ece, Temmuzda Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

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Genç sporcu, geçen ay Karadağ'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Masal Ece, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

- "Gelişmeye, çalışmaya devam"

Masal Ece Buruk, AA muhabirine, 3 yıl üst üste Türkiye şampiyonluğunu final müsabakalarında kaçırmasının kendisini zaman zaman spordan uzaklaşma noktasına getirdiğini söyledi.

Ailesinin bu süreçte kendisine destek verdiğini belirten Masal Ece Buruk, şampiyonluk için çabalamaktan asla vazgeçmediğini vurgulayarak, "Farklı sıkletlerde hep ikinciliğe oynadım. Bu sene de olmazsa artık bırakmayı düşünecektim ama bu sene böyle bir patlayış, zirve noktası oldu. Yıllarca bu kadar çok kaybetmiş biri olarak en sonunda zirveye ulaşmanın gururunu yaşadım. Çok farklı bir duyguydu. O tarif edilemez. Emeğimin karşılığını aldığımı orada anladım." diye konuştu.

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Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Masal Ece, hedefine ulaşmak için çok emek verdiğini, arkadaşları sosyal ortamda vakit geçirirken kendisinin antrenman ve kamplarda olduğunu vurguladı.

Gençler kategoresinde ringe çıkacağı bilgisini veren Masal Ece, "İşimiz, çok daha zor. Önce Türkiye şampiyonası var, orada şampiyon olmak istiyorum. Sonrasında Avrupa ve dünya. İnşallah olimpiyatlara kadar yolumuz var." diyerek sözlerini tamamladı.

Başarılı sporcunun antrenör Yahya Aslan ise olimpiyatın uzun bir yolculuk olduğunu belirterek bunun için gelişmeye, çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.