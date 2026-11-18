Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, av tüfeği, 4 şarjör, 7 cep telefonu, ajanda ve senet ele geçirildi.

Manisa'nın Soma ilçesi ile İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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