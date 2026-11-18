Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte diyabet hastaları ve aileleri bir araya geldi. Bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra müzik, el sanatları ve halk danslarıyla renklenen programda, çocukların ve ailelerinin moral bulması sağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), diyabet konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara moral vermek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Etkinliklerin ilk bölümünde vatandaşlara diyabet ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Broşür dağıtımına Manisa Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Derya Hüner, Sağlık Hizmetleri Müdürü Ahmet Müştak Aydın, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Cüneyt Balcıoğlu katıldı. Sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek amacıyla vatandaşlara meyve ikramında da bulunuldu.

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Programın ikinci bölümü ise MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde diyabet hastaları ve yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Derya Hüner, Sağlık Hizmetleri Müdürü Ahmet Müştak Aydın, Başhekim Yardımcısı Hüseyin Gülen ve Prof. Dr. Betül Ersoy'un da katıldığı etkinlikte hastalar ve aileleri keyifli anlar yaşadı.

Mini konser, boyama ve el sanatları etkinlikleri, bilgi yarışmaları ve halk danslarının yer aldığı programda katılımcılara sağlıklı ikramlar sunuldu. Diyabet hastaları ile ailelerinin bir araya gelerek deneyimlerini paylaşma fırsatı bulduğu etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

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Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Betül Ersoy, diyabetin son yıllarda çocuklarda da yaygınlaştığına dikkat çekerek, "28 yıldır Çocuk Endokrinoloji Uzmanıyım ve diyabetli hastalar bizim için gerçekten çok özel hastalar. Eskiden diyabet bu kadar yaygın değildi. Ancak son yıllarda hasta sayısı çok arttı. Artık çok küçük yaşlarda da diyabet tanısı konuluyor. Bu nedenle diyabetli hastalarımızı yakından takip ediyoruz. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla hastalarımıza yönelik böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda bize destek oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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Etkinliğe iki oğluyla birlikte katılan Oya Çoban, çocuklarından birinin diyabet hastası olduğunu belirterek, "Böyle bir etkinlik düzenlendiği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Etkinlik hem bana hem de çocuğuma moral oldu" diye konuştu.

Kızının iki yıldır diyabet hastası olduğunu ifade eden Alime Ayçiçek ise "Kızım için buraya geldik. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin sağlık alanında farkındalık oluşturmak, hastaların sosyal yaşama katılımını desteklemek ve ailelerine moral vermek amacıyla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.