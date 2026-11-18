Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesinin önemli güzergahlarından Konuk Caddesi’nde yenileme çalışması başlattı. Sabah saatlerinde eski kilit parke taşları sökülen caddeye akşam sıcak asfalt serilirken, Başkan Besim Dutlulu çalışmaları yerinde takip etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yıpranan yolları yenilemek amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesinde bulunan Konuk Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, sabah saatlerinde caddede bulunan eski ve yıpranmış kilit parke taşlarının sökümüne başlandı. Söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde sıcak asfalt serimine geçildi.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun da yerinde takip ettiği çalışmalarda, yolun taban katı gece geç saatlerde tamamlandı. İkinci kat asfalt olarak bilinen aşınma tabakasının da serilmesinin ardından Konuk Caddesi'nin yenilenmiş haliyle vatandaşların kullanımına açılacağı bildirildi.

Çalışmaların kısa sürede ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Sabah yol şubedeki arkadaşlarımız buradaki taşları söktü. Şimdi asfaltını atıyoruz. Sonrasında da ikinci kat asfaltını atıp yolu tamamen açacağız. Bu kadar hızlı çalışan tüm Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum. Manisa için gündüz ve gece çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kent genelinde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.