Demirci sonbahar renklerine büründü
Manisa'nın Demirci ilçesindeki ağaçlık alanlarda, sonbaharın sarı ve kahverengi renkleri hakim oldu.
Giriş: 18.10.2026 - 08:46 Güncelleme:
Manisa'nın Demirci ilçesindeki ağaçlık alanlarda, sonbaharın sarı ve kahverengi renkleri hakim oldu.
Demirci Dağı ve Hisar Kaplıcaları bölgesindeki ağaçların yaprakları sarardı.
Bölgede yaygın olarak bulunan meşe ve kavak ağaçlarındaki renk değişimi, ilgi çeken manzaralar oluşturdu. Sarı ve kahverenginin tonlarını sunan ağaçlar, her mevsim yeşil kalan türdeki ağaçlarla beraber renk cümbüşüne neden oldu.
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