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        Demirci'de coğrafi işaretli eriğin hasadı başladı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, coğrafi işaretli Figani Efendi eriğinin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Demirci'de coğrafi işaretli eriğin hasadı başladı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, coğrafi işaretli Figani Efendi eriğinin hasadına başlandı.

        İlçede eylül ayı sonlarına kadar toplanan erikler, hem taze hem de güneşte kurutularak tüketiciye sunuluyor. Kendine has aromasıyla bilinen ürün, ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, AA muhabirine 12 bin ağaçla yılda 220 ton Figani Efendi eriği üretildiğini ifade etti.

        Çiftçilerden emekli öğretmen Şerif Topuz ise 5 dönümlük arazisinde erik yetiştiriciliği de yaptığını belirterek, "Bu erik bağırsakları temizler ve rahatlatır. Üretim aşamasında hiçbir zirai ilaç kullanmıyoruz." dedi.

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