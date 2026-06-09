Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Demirci'de gönüllülerin oluşturduğu korodan konser

        Demirci'de gönüllülerin oluşturduğu korodan konser

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, farklı meslek gruplarından vatandaşların oluşturduğu Türk Halk Müziği korosu, konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Demirci'de gönüllülerin oluşturduğu korodan konser

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, farklı meslek gruplarından vatandaşların oluşturduğu Türk Halk Müziği korosu, konser verdi.


        Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere Kaymakam Fatih Bayram, eşi Tuğba Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Müzik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aşkın Çelik'in şefliğini üstlendiği koroda doktor, mühendis, esnaf, ev hanımı, öğrenci ve sağlık çalışanları yer aldı.


        Kaymakam Bayram, yaptığı konuşmada, konserin kültürel açıdan önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.


        Belediye Başkanı Kara da sosyal ve kültürel etkinlikleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade ederek, önümüzdeki günlerde koronun Yeşilçam şarkılarından oluşan bir konser vereceğini kaydetti.


        Konserde, Anadolu'nun farklı yörelerinden türkülerin seslendirilirken sahne dekoru ve koro üyelerinin giydiği yöresel kıyafetler izleyicilerin beğenisini topladı.


        Programın son bölümünde Kaymakam Bayram ve Belediye Başkanı Kara da koroya eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        FIFA sessiz, skandallar büyüyor!
        FIFA sessiz, skandallar büyüyor!
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        Kızgın tereyağı bebeği yaktı! Feci anlar kamerada!
        Kızgın tereyağı bebeği yaktı! Feci anlar kamerada!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        Yaşlı kadını 60 bin lirası için komşusu katletti!
        Yaşlı kadını 60 bin lirası için komşusu katletti!
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!

        Benzer Haberler

        Manisa Basket'ten ayrılan Önver'in yeni takımı Galatasaray
        Manisa Basket'ten ayrılan Önver'in yeni takımı Galatasaray
        Manisa'da medikal ürünler satan iş yerinde yangın
        Manisa'da medikal ürünler satan iş yerinde yangın
        Akhisar'da korkutan orman yangını
        Akhisar'da korkutan orman yangını
        Ferdi Zeyrek davasında 6 kamu görevlisine ilişkin iddianame ana davayla bir...
        Ferdi Zeyrek davasında 6 kamu görevlisine ilişkin iddianame ana davayla bir...
        Manisa'da trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı
        Manisa'da trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı
        Potada Türkiye heyecanı Manisa'da başladı
        Potada Türkiye heyecanı Manisa'da başladı