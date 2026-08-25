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        Demirci'de Kurtuluş Festivali başladı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kurtuluş Festivali, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 23:31 Güncelleme:
        Demirci'de Kurtuluş Festivali başladı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kurtuluş Festivali, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

        Demirci Belediyesince gençlik, kültür, turizm ve tanıtım günleri kapsamında düzenlenen festival, 5 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

        Atatürk Anıtı önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, bando eşliğinde etkinliklerin gerçekleştirileceği Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'na yürüdü.

        Geleneksel "3 etek" kıyafeti giyen kadınlar, halk oyunları ekipleri, sporcular ve çocukların da yer aldığı korteje atlı birlikler de eşlik etti.

        Yürüyüş öncesinde Demirci Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılırken, kortej boyunca yöresel ve kahramanlık türküleri çalındı.

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        Etkinlikte, Milli Savunma Bakanlığı Ege Ordusu Bölge Bandosu konser verdi.

        Konsere Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, eşi Nermin Kara ve ilçe protokolü de katıldı.

        Konserde konuşan Belediye Başkanı Kara, 5 gün sürece festival kapsamında her akşam bir sanatçının sahne alacağını belirterek, vatandaşları etkinliklere davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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