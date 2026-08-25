Demirci'de Kurtuluş Festivali başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kurtuluş Festivali, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Demirci Belediyesince gençlik, kültür, turizm ve tanıtım günleri kapsamında düzenlenen festival, 5 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Atatürk Anıtı önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, bando eşliğinde etkinliklerin gerçekleştirileceği Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'na yürüdü.

Geleneksel "3 etek" kıyafeti giyen kadınlar, halk oyunları ekipleri, sporcular ve çocukların da yer aldığı korteje atlı birlikler de eşlik etti.

Yürüyüş öncesinde Demirci Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılırken, kortej boyunca yöresel ve kahramanlık türküleri çalındı.

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Etkinlikte, Milli Savunma Bakanlığı Ege Ordusu Bölge Bandosu konser verdi.

Konsere Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, eşi Nermin Kara ve ilçe protokolü de katıldı.

Konserde konuşan Belediye Başkanı Kara, 5 gün sürece festival kapsamında her akşam bir sanatçının sahne alacağını belirterek, vatandaşları etkinliklere davet etti.