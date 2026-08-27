Demirci'de miniklere geleneksel halı dokuma bilinci aşılanıyor

Zehra Betül Akkılıç, Demirci'nin geleneksel miraslarından biri olan halıcılığı geleceğe aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da çocukların heyecanına ortak olarak mini tezgahta halı dokudu.

Öğretmenler Zehra Betül Akkılıç ve Kadriye İclal Var'ın açtığı standı ziyaret eden çocuklar, ilçenin asırlık el dokuma halı kültürünü tanıma fırsatı buluyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Kurtuluş Festivali kapsamında kurulan stantta, çocuklara unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el dokuma halıcılığı uygulamalı olarak öğretiliyor.

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