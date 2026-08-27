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        Demirci'de miniklere geleneksel halı dokuma bilinci aşılanıyor

        Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Kurtuluş Festivali kapsamında kurulan stantta, çocuklara unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el dokuma halıcılığı uygulamalı olarak öğretiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Demirci'de miniklere geleneksel halı dokuma bilinci aşılanıyor

        Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Kurtuluş Festivali kapsamında kurulan stantta, çocuklara unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el dokuma halıcılığı uygulamalı olarak öğretiliyor.

        Öğretmenler Zehra Betül Akkılıç ve Kadriye İclal Var'ın açtığı standı ziyaret eden çocuklar, ilçenin asırlık el dokuma halı kültürünü tanıma fırsatı buluyor.

        Mini halı tezgahlarının başına geçen minikler, ip bağlama, argaç ve düğüm tekniklerini öğreniyor.

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da çocukların heyecanına ortak olarak mini tezgahta halı dokudu.

        Zehra Betül Akkılıç, Demirci'nin geleneksel miraslarından biri olan halıcılığı geleceğe aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.

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