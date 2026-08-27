Demirci'deki Kurtuluş Festivali'nde Zara konseri

Programın sonunda Demirci Kaymakamı Bayram şarkıcıya yöreye özgü el dokuması halı, Belediye Başkanı Kara ise ahşap oyma tablo hediye etti.

Belediye Başkanı Erkan Kara da Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü ve Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, ilçe meydanında gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilçenin kurtuluşunu birlikte kutladıklarını söyledi.

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