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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 23:31 Güncelleme:
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

        Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapan kişilere yönelik sokak çalışması gerçekleştirildi.

        Ekipler, şüphelendikleri M.G.(23), Y.S. (20) ve E.S.'nin (24) araç ve ikametlerinde arama yaptı.

        Aramada 250 kutuda toplam ağırlığı 4,5 kilogram olan sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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