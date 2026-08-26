Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Kazada yaralanan diğer araç sürücüsü Murathan Gökçe ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Cihan Gökçe’nin (34), Simav Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Erol U. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan kardeşi Nurten E'nin (54) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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