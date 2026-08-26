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        Manisa'da hastalardan ameliyat için para aldığı iddia edilen doktor tutuklandı

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde görevli ortopedi uzmanı, hastalardan ameliyatlarını kendisinin gerçekleştirmesi karşılığında para istediği iddiasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 23:47 Güncelleme:
        Manisa'da hastalardan ameliyat için para aldığı iddia edilen doktor tutuklandı

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde görevli ortopedi uzmanı, hastalardan ameliyatlarını kendisinin gerçekleştirmesi karşılığında para istediği iddiasıyla tutuklandı.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ortopedi uzmanı S.E'nin 19 Mart'ta hastası İ.G'den ameliyatını gerçekleştirmek için şahsi banka hesabına 45 bin lira göndermesini istediği yönündeki iddia üzerine inceleme başlatıldı.

        Bu doğrultuda doktorun 1 Ağustos 2025 ve 30 Nisan 2026 tarihleri arasındaki banka hesap hareketleri incelendi. Tespitlere göre, S.E'nin hastaneye muayene amacıyla başvuran ve gerekli ücretleri hastane veznesine yatıran, ameliyat masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan 51 hastadan, ameliyatlarını kendisinin gerçekleştirmesi karşılığında 22 bin ile 195 bin lira arasında değişen tutarlarda para talep ettiği belirlendi.

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        Söz konusu ödemelerin banka EFT kayıtlarıyla belgelendiği, hastalara ödeme yapmamaları halinde ameliyatlarının asistan hekimlerce gerçekleştirileceğinin söylendiği öne sürüldü.

        Banka kayıtlarına göre, 51 ayrı eylem kapsamında toplam 2 milyon 649 bin 500 lira haksız menfaat elde edildiğinin belirlendiği, elden ve nakit alındığı değerlendirilen tutarların ise bu miktara dahil olmadığı kaydedildi.

        Öte yandan şüphelinin, soruşturma kapsamında tespit edilen 30 suçtan zarar gören kişiyle bu şekilde irtibat kurduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan S.E, işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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