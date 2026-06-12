Demirci'de uçurtma ve çocuk oyunları şenliği düzenlendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla uçurtma şenliği düzenlendi.



Demirci Kaymakamlığı koordinasyonunda, Belediye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ortaklığındaki etkinlik, Sarıçayır Milli Kamp Merkezi'nde yapıldı.



Kaymakam Fatih Bayram, programda yaptığı konuşmada, çocukların mutluluğunun ve gelişiminin toplum için büyük bir önem taşıdığını belirtti.



Etkinliğe katılan çok sayıda çocuk, oyunların ardından uçurtmalarını uçurarak eğlendi.

