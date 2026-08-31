Demirci'nin kırsal 3 mahallesine yangın söndürme tankeri alındı
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsaldaki 3 mahalleye yangın söndürme tankeri gönderildi.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsaldaki 3 mahalleye yangın söndürme tankeri gönderildi.
Demirci Orman İşletme Müdürlüğü bağlı Akpınar Orman Şefliği'nde düzenlenen törende, Bardakçı, Hoşçalar ve İrişler mahallelerinin kalkınma kooperatiflerine yangın söndürmek amacıyla su tankerleri teslim edildi.
Teslim edilen 3 ton su kapasiteli, motopomplu ve 200 metre su hortumu donanımına sahip tankerlerle olası orman yangınlarında ilk müdahale hızının ve etkinliğinin artırılması hedefleniyor.
Bölgenin orman varlığını ve doğasını korumak amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, orman köylerinin ve kooperatiflerin teknik donanımla desteklenmesine devam edileceği belirtildi.
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