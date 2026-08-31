Demirci'nin kırsal 3 mahallesine yangın söndürme tankeri alındı

Bölgenin orman varlığını ve doğasını korumak amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, orman köylerinin ve kooperatiflerin teknik donanımla desteklenmesine devam edileceği belirtildi.

Teslim edilen 3 ton su kapasiteli, motopomplu ve 200 metre su hortumu donanımına sahip tankerlerle olası orman yangınlarında ilk müdahale hızının ve etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

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