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        Denizli ve Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Denizli ve Manisa'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken, araçlar suda mahsur kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Denizli ve Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Denizli ve Manisa'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken, araçlar suda mahsur kaldı.

        Manisa'nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sele neden oldu. Rögarların taştığı ilçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi ekipleri, biriken suyun tahliyesi ve olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı.

        - Denizli

        Denizli'de etkili olan sağanağın ardından meydana gelen taşkın nedeniyle Aydın-Denizli kara yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.

        Kentte öğleden sonra etkisini sürdüren yağış sonrası taşkın suları ve beraberinde sürüklenen malzemeler karayoluna ulaştı.

        Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi'nden geçen Aydın-Denizli kara yolunda su birikintileri oluştu.

        Güvenlik gerekçesiyle yolun kente ulaşan bölümü trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü olarak Aydın istikametine tek yönlü sağlandı.

        İhbar üzerine bölgeye karayolları, jandarma, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Trafik ekipleri sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

        Ekipler, yola taşan suyun tahliyesi ve biriken malzemelerin temizlenmesi için çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, bölgede trafik güvenliğini sağlarken, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.

        Yolda kalan bazı araç sürücüleri çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

        Öte yandan bölgedeki bazı tarım arazileri zarar gördü.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden çift yönlü ulaşıma açılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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