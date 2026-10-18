Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Gezer
Artı Değer Vanspor FK: Alperen Uysal, Celal Hanalp, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan (Dk. 75 Hikmet Çiftçi), Özkan Yiğiter (Dk. 63 Khan), Mehmet Manış (Dk. 75 Muhammed Furkan Özhan), Bardhi (Dk. 28 Ozan Can Kökçü), Yenne, İlkan Sever (Dk. 64 Alvaro )
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Yunus Emre Gedik, Glumac, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım, Koita (Dk. 62 Hostikka), Djokanovic, Serkan Göksu (Dk. 84 Kerem Şen), Melih Bostan (Dk. 57 Berat Yılmaz), Soukou (Dk. 84 Kosoko), Tunahan Taşçı (Dk. 46 Blanco)
Goller: Dk. 60 Blanco, Dk. 82 Hostikka (Eminevim Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Oğuz Yıldırım (Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 71 Berat Yılmaz, Dk. 90 Kerem Şen (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 90+2 Alvaro (Artı Değer Vanspor FK)
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