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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat: Spor Toto Akhisar

        Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Gezer

        Artı Değer Vanspor FK: Alperen Uysal, Celal Hanalp, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan (Dk. 75 Hikmet Çiftçi), Özkan Yiğiter (Dk. 63 Khan), Mehmet Manış (Dk. 75 Muhammed Furkan Özhan), Bardhi (Dk. 28 Ozan Can Kökçü), Yenne, İlkan Sever (Dk. 64 Alvaro )

        Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Yunus Emre Gedik, Glumac, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım, Koita (Dk. 62 Hostikka), Djokanovic, Serkan Göksu (Dk. 84 Kerem Şen), Melih Bostan (Dk. 57 Berat Yılmaz), Soukou (Dk. 84 Kosoko), Tunahan Taşçı (Dk. 46 Blanco)

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        Goller: Dk. 60 Blanco, Dk. 82 Hostikka (Eminevim Ümraniyespor)

        Kırmızı kart: Dk. 90+3 Oğuz Yıldırım (Eminevim Ümraniyespor)

        Sarı kartlar: Dk. 71 Berat Yılmaz, Dk. 90 Kerem Şen (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 90+2 Alvaro (Artı Değer Vanspor FK)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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