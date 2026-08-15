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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 23:51 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Buğra Can Semercioğlu, Enes Biroğlu

        Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 84 Fırat İnal), Toure, Atakan Çankaya, Herelle (Dk. 70 Lemina), Benrahou (Dk. 90+2 Ahmet Şen), Lindseth, Anziani (Dk. 70 Vargas) Yasin Güreler, Yusuf Talum (Dk. 70 Ada İbik), Sylla

        Vanspor FK: Alperen Uysal, Faruk Can Genç, Medeni Bingöl (Dk. 46 Mehmet Özcan), Oulare, Mehmet Manış, Bardhi, Özkan Yiğiter, Batuhan İşçiler, Ozan Can Kökçü, Khan (Dk. 46 Zivkovic), Oğulcan Çağlayan (Dk. 68 Mehmet Can Davarcıoğlu)

        Goller: Dk. 1 Sylla, Dk. 20 ve 51 Anziani, Dk. 25 Lindseth (Manisa FK), Dk. 69 Ozan Can Kökçü (Vanspor FK)

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        Kırmızı kart: Dk. 82 Ozan Can Kökçü (Vanspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 61 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 87 Lindseth (Manisa FK), Dk. 80 Faruk Can Genç, Dk. 87 Mehmet Manış (Vanspor FK)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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