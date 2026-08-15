Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Buğra Can Semercioğlu, Enes Biroğlu
Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 84 Fırat İnal), Toure, Atakan Çankaya, Herelle (Dk. 70 Lemina), Benrahou (Dk. 90+2 Ahmet Şen), Lindseth, Anziani (Dk. 70 Vargas) Yasin Güreler, Yusuf Talum (Dk. 70 Ada İbik), Sylla
Vanspor FK: Alperen Uysal, Faruk Can Genç, Medeni Bingöl (Dk. 46 Mehmet Özcan), Oulare, Mehmet Manış, Bardhi, Özkan Yiğiter, Batuhan İşçiler, Ozan Can Kökçü, Khan (Dk. 46 Zivkovic), Oğulcan Çağlayan (Dk. 68 Mehmet Can Davarcıoğlu)
Goller: Dk. 1 Sylla, Dk. 20 ve 51 Anziani, Dk. 25 Lindseth (Manisa FK), Dk. 69 Ozan Can Kökçü (Vanspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 82 Ozan Can Kökçü (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 61 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 87 Lindseth (Manisa FK), Dk. 80 Faruk Can Genç, Dk. 87 Mehmet Manış (Vanspor FK)
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