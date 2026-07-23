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        GÜNCELLEME 2 - Manisa'da midibüsle panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk midibüsüyle panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 17:25 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Manisa'da midibüsle panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk midibüsüyle panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

        Manisa-Turgutlu kara yolunun Karaoğlanlı Mahallesi kavşağı yakınlarında, H.T'nin (66) kullandığı 45 AJ 014 plakalı midibüs ile B.Y. (23) idaresindeki 06 FYP 941 plakalı panelvan çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada midibüsteki Asım Girgeç (75) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücüler ile midibüsteki 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza anı, midibüsün araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki dönel kavşağa giren midibüse, panelvanın çarpması, çarpmanın etkisiyle sürücü ile yolcuların savrulması yer alıyor.

        Kayıtlarda ayrıca, kazanın ardından şoför mahallinin yanındaki yolcunun ambulans istemesi ile bir kişinin kazazedelerin yardımına koşması da görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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