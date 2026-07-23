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        Manisa'da firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hakkında 18 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Manisa'da firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hakkında 18 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

        Kaçmaya çalışan sürücü A.Ö. kovalamaca sonucu yakalandı.

        Yapılan incelemede sürücünün "hırsızlık", "yağma", "basit yaralama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 17 kaydı bulunduğu ve 18 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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