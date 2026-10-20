Manisa'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı

Kazıda kullanıldığı değerlendirilen ekskavatör, kamyon, el yapımı patlayıcılar, kimyasal maddeler, patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzemeler, yer altı görüntüleme cihazı, dürbün, 2 dizüstü bilgisayar ve çeşitli malzemelere el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez mevkisinde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

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