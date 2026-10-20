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        Demirci'de Selendi yolunun 2 kilometrelik bölümündeki çalışmalar tamamlandı

        Demirci-Selendi kara yolunun Akçeşme ile Alaağaç mahalleleri arasındaki 2 kilometrelik etabında yapılan asfaltlama tamamlandı, yol ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Demirci'de Selendi yolunun 2 kilometrelik bölümündeki çalışmalar tamamlandı

        Demirci-Selendi kara yolunun Akçeşme ile Alaağaç mahalleleri arasındaki 2 kilometrelik etabında yapılan asfaltlama tamamlandı, yol ulaşıma açıldı.

        Yüklenici firma tarafından Akçeşme ve Alaağaç mahalleleri arasındaki güzergahta yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında 11 metre genişliğinde inşa edilen yola 14 menfez kazandırıldı.

        Altyapı süreçlerinin ardından Karayolları ekiplerince asfalt çalışması yapıldı ve yol trafiğe açıldı.

        Proje kapsamında Esenyurt Mahallesi Yarbasan istikametinde daha önce heyelan ve yol çökmesi meydana gelen alanda düzenleme çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada, ilçenin ulaşım ağını güçlendirecek projenin önemli olduğunu ifade etti.

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        Çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Kara, "Akçeşme ve Alaağaç mahalleleri arasındaki 2 kilometrelik etapta altyapı ve yol yapım çalışmaları tamamlandı. İlçemize kazandırılan bu yatırım için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve sahada emeği geçen ekiplere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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