Manisa FK'da Mardin mesaisi başladı
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Mardin 1969 Spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Siyahbeyazlı ekip, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Mardin 1969 Spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Siyahbeyazlı ekip, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Trendyol 1. Lig 11. hafta mücadelesinde evinde Muğlaspor'a 43 yenilen Manisa FK, 12. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Mardin 1969 Spor karşılaşmasının çalışmalarına başladı. Siyahbeyazlı futbolcular, teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleriyle çalışmaya başladı.
Antrenman, top kapma oyununun ardından dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Manisa FK, 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Mardin 21 Kasım Stadyumu'nda Mardin 1969 Spor'a konuk olacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.