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        Manisa'da bir kişi tartıştığı baba ile oğlunu öldürdü

        Manisa'nın Gördes ilçesinde bir kişi tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Manisa'da bir kişi tartıştığı baba ile oğlunu öldürdü

        Manisa'nın Gördes ilçesinde bir kişi tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle öldürdü.

        Balıklı Mahallesi'nde İ.B. ile Arif Bulut (54) ve oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B, av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arif Bulut ve oğlu Hasan Hüseyin Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekipleri, şüpheli İ.B'yi ikametinde suç aleti av tüfeğiyle birlikte gözaltına aldı.

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