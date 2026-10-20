Manisa'da bir kişi tartıştığı baba ile oğlunu öldürdü

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arif Bulut ve oğlu Hasan Hüseyin Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B, av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etti.

Balıklı Mahallesi'nde İ.B. ile Arif Bulut (54) ve oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde bir kişi tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle öldürdü.

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