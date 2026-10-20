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        Başkan Balaban muhtarların talep ve önerilerini dinledi

        Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kırsal mahalle muhtarlarını aileleriyle birlikte Ortaköy Yunuspark'ta ağırladı. Muhtarlarla bir araya gelen Balaban, mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Başkan Balaban muhtarların talep ve önerilerini dinledi

        Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kırsal mahalle muhtarlarını aileleriyle birlikte Ortaköy Yunuspark’ta ağırladı. Muhtarlarla bir araya gelen Balaban, mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

        Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında kırsal mahallelerin muhtarları ve aileleriyle Ortaköy Yunuspark’ta düzenlenen programda buluştu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Balaban’ın eşi Serap Balaban, Yeni Parti İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci, Mehmet Mesut Doğan ve Seyit Ali Özmen ile Muhtarlık İşleri Müdürü Gizem Yıldız da katıldı.

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        Programda muhtarlarla yakından ilgilenen Başkan Balaban, mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak muhtarların talep ve önerilerini dinledi. Mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların beklentilerine yanıt verilmesi noktasında yerel yönetimlerle muhtarlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

        "Muhtarlarımız çok güçlü bir köprü"

        Muhtarların vatandaşlarla yerel yönetimler arasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Başkan Semih Balaban, "Muhtarlarımız, mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini en yakından bilen, vatandaşlarımızla yerel yönetimler arasında güçlü bir köprü kuran temsilcilerimizdir. Bizler de Yunusemre Belediyesi olarak muhtarlarımızla her zaman iletişim ve iş birliği içerisinde çalışmaya büyük önem veriyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için muhtarlarımızın görüş ve önerilerini önemsiyoruz" dedi.

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        Yunusemre’nin tüm mahallelerine eşit hizmet götürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Balaban, "Yunusemre’mizin her mahallesine eşit hizmet götürmek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için muhtarlarımızla omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle siz muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, emekleri ve özverili çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Yeni Parti İlçe Başkanı Yalçın Arcak da mahalleleri için emek veren tüm muhtarlara teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

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