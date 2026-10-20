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        Yunusemre'de Girit Kültür Festivali düzenlenecek

        Yunusemre Belediyesi tarafından "Köklerimiz Girit'te, Geleceğimiz Cumhuriyet'te" sloganıyla Giritliler Kültür Festivali düzenlenecek. Festival öncesi organizasyon sürecinin değerlendirildiği toplantıda, Girit kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik etkinlikler ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Yunusemre'de Girit Kültür Festivali düzenlenecek

        Yunusemre Belediyesi tarafından "Köklerimiz Girit’te, Geleceğimiz Cumhuriyet’te" sloganıyla Giritliler Kültür Festivali düzenlenecek. Festival öncesi organizasyon sürecinin değerlendirildiği toplantıda, Girit kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik etkinlikler ele alındı.

        Yunusemre Belediyesi, Girit kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 24 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de Yunusemre Belediyesi 100. Yıl Meydanı’nda gerçekleştirilecek Giritliler Kültür Festivali için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Masya Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda festivalin programı ve organizasyon süreci değerlendirildi. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Manisa Giritliler Derneği Başkanı Gülseren Toker, Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, müdürlük personelleri ile basın mensuplarının katıldığı toplantıda, festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Girit kültürünün tarihi, gelenekleri ve zengin mutfak mirasının tanıtılmasının amaçlandığı festivalin hazırlık sürecinin ele alındığı toplantıda, kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi üzerinde duruldu. Festival kapsamında, mübadele öncesi Girit’e ait Mert Rüstem Koleksiyonu sergisi ziyaretçilerle buluşacak. Maria Ekmekçioğlu ve Nedim Atilla’nın katılımıyla gastronomi atölyesi düzenlenecek. Yazarlar Nesrin Uyar Ortam ve Hüseyin Türker ile şair Gülizar Atan da festival programında yer alacak. Ayvalık Giritliler Derneği Mübadele Korosu’nun konseri ve Girit halk oyunları gösterileriyle renklenecek festivalde, Girit mutfağına özgü geleneksel lezzetler de katılımcılara ikram edilecek.

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