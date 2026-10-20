Şehzadeler Belediyesinden kamu binalarına bakım çalışması

Şehzadeler Belediyesine bağlı ekipler, ibadethane, taziye evi, düğün salonu, muhtarlık binası gibi ilçede yer alan kamu binalarında temizlik, bakım ve boyama çalışmalarını sürdürüyor.

Şehzadeler Belediyesine bağlı Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan kamu binalarına yönelik temizleme, boyama ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda ilçede yaşayan yurttaşların da ortak kullanım alanları olan ibadethaneler, muhtarlık binaları, taziye evleri ve düğün salonlarının tespit edilen eksikliklerini kısa sürede gideren ekipler hem binaları bakımdan geçiriyor hem temizliğini yapıyor hem de boyamasını yaparak daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Herkese açık olan kamu binalarının daha güzel bir görünüme kavuşması, vatandaşları da memnun etti. Şehzadeler Belediyesinin çalışmalarından memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve müdürlük ekiplerine teşekkür etti.

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Şehzadeler Belediyesi ekipleri tarafından, ilçe sınırlarında yer alan kamu binalarının bakımlarına devam edileceği ifade edildi.