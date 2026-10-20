Manisa iş dünyasından birlik ve beraberlik mesajı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Türek, yeniden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Yılmaz’a tebrik ziyaretinde bulundu. Görüşmede, Manisa’nın üretim, yatırım, ihracat ve istihdam kapasitesini artırmak için iki kurum arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi mesajı verildi.

Manisa iş dünyasının iki önemli kurumu, seçimlerin ardından gerçekleştirilen ziyarette bir araya geldi. MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Türek, yönetim kurulu üyeleri ve beraberindeki heyetle birlikte Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ı ziyaret ederek yeni dönemi için başarı dileklerini iletti.

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Mehmet Yılmaz ve Manisa TSO yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, iki kurum arasındaki iş birliği, ortak çalışma kültürü ve Manisa ekonomisinin geleceğine yönelik hedefler ele alındı. Yıllardır karşılıklı güven ve istişare anlayışıyla sürdürülen ilişkilerin, kentin ekonomik gelişimine katkı sağladığı vurgulandı.

"Ortak paydamız Manisa"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, seçim sürecinde üyelerin güvenini yeniden kazanmanın sorumluluğuyla hareket edeceklerini belirtti.

Yeni dönemde Manisa’nın üretimine, ticaretine, sanayisine ve istihdamına katkı sunmak için çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Yılmaz, "Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi, şehrimizin ekonomik geleceğinde çok önemli sorumluluklar üstlenen iki köklü kurumdur. Sayın Dr. Sait Türek ile yıllardır karşılıklı güven, saygı ve uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu güçlü birlikteliği son derece önemsiyoruz. Bizim ortak paydamız Manisa’dır. Sanayicimizin güçlenmesi, üretimimizin artması, yeni yatırımların hayata geçirilmesi ve şehrimizin daha fazla istihdam oluşturması hepimizin ortak hedefidir" dedi.

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"Manisa'nın başarısı için birlikte çalışacağız"

Manisa OSB’nin güçlü altyapısı, üretim kapasitesi ve yatırımcılara sunduğu imkanlarla kentin önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, Dr. Sait Türek’in başkanlığında yürütülen çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtti.

Kurumlar arasındaki uyumlu çalışma anlayışının Manisa iş dünyasının önemli kazanımlarından biri olduğunu kaydeden Yılmaz, "Birlikte hareket ettiğimiz, ortak akılla çözüm ürettiğimiz ve şehrimizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuğumuz sürece Manisa’nın çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Dr. Sait Türek ve değerli yönetimiyle yakın diyalog içerisinde çalışmaya, sanayicilerimizin yanında olmaya ve Manisa ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Ziyarette ayrıca Manisa sanayisinin rekabet gücünün artırılması, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konularında kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.

Manisa TSO ile Manisa OSB arasındaki dayanışmanın yeni dönemde de güçlenerek devam etmesi temennisinin dile getirildiği ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.