Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

        Tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

        MANİSA'nın Gördes ilçesinde İ.B., tartıştığı Arif Bulut (54) ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut'u (25) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

        MANİSA'nın Gördes ilçesinde İ.B., tartıştığı Arif Bulut (54) ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut’u (25) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        Olay, Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İ.B. ile Arif Bulut ve oğlu Hasan Hüseyin Bulut arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.B., baba ve oğluna av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. Arif ve Hasan Hüseyin Bulut, vücutlarına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        REKLAM

        Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma, İ.B.'yi, olayın gerçekleştiği mahallede suç aletli av tüfeğiyle yakalayıp gözaltına aldı.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf

        Benzer Haberler

        Manisa'da bir kişi tartıştığı baba ile oğlunu öldürdü
        Manisa'da bir kişi tartıştığı baba ile oğlunu öldürdü
        Başkan Dutlulu'dan sahada hizmet vurgusu
        Başkan Dutlulu'dan sahada hizmet vurgusu
        Manisa BBSK'lı güreşçiler Helsinki'den 8 madalya ile döndü
        Manisa BBSK'lı güreşçiler Helsinki'den 8 madalya ile döndü
        Gördes'te kanlı saldırı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti
        Gördes'te kanlı saldırı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti
        Manisa FK'da Mardin mesaisi başladı
        Manisa FK'da Mardin mesaisi başladı
        Manisa iş dünyasından birlik ve beraberlik mesajı
        Manisa iş dünyasından birlik ve beraberlik mesajı