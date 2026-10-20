Tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

MANİSA'nın Gördes ilçesinde İ.B., tartıştığı Arif Bulut (54) ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut’u (25) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İ.B. ile Arif Bulut ve oğlu Hasan Hüseyin Bulut arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.B., baba ve oğluna av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. Arif ve Hasan Hüseyin Bulut, vücutlarına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma, İ.B.'yi, olayın gerçekleştiği mahallede suç aletli av tüfeğiyle yakalayıp gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.