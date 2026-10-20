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        Manisa BBSK'lı güreşçiler Helsinki'den 8 madalya ile döndü

        Manisa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen uluslararası Nuorten Suomi Cup'ta 2 altın ve 6 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Manisa BBSK'lı güreşçiler Helsinki'den 8 madalya ile döndü

        Manisa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen uluslararası Nuorten Suomi Cup’ta 2 altın ve 6 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

        17 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Nuorten Suomi Cup güreş müsabakalarında mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcuları, elde ettikleri derecelerle Manisa’yı başarıyla temsil etti. Yeşilbeyazlı kulübün sporcularından ikisi şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, altı sporcu da bronz madalya kazandı.

        Organizasyonda 60 kilogramda Zafer İldeş ve 110 kilogramda İbrahim Mert Eren altın madalyanın sahibi oldu.

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        Diğer kategorilerde ise 55 kilogramda Mehmet Turan, 80 kilogramda Çınar Mengüverdi, 110 kilogramda Mehmet Yıldız, 58 kilogramda Sare Su Göze, 38 kilogramda Duha Su Göze ve 71 kilogramda Tahir Albayrak üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

        Uluslararası turnuvayı toplam 8 madalyayla tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler, hem kulüplerine hem de Manisa’ya gurur yaşattı. Kulüp yönetimi, müsabakalarda mücadele eden sporcuları ve başarıda emeği bulunan antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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