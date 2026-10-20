Başkan Dutlulu'dan sahada hizmet vurgusu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine dikkat çeken Dutlulu, "Besim Başkan bir yere gitmiyor, burada" dedi. Dutlulu, mahallelerde iletilen sorunların yüzde 90'ını çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun ev sahipliğinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla MASYA sosyal tesislerinde kahvaltılı program düzenlendi.

"Besim başkan bir yere gitmiyor, burada"

Muhtarların gününü kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yerel yönetimlerin muhtarlarla iş birliği içinde çalışmasının önemini vurguladı. Muhtarların hem şehir merkezlerinde hem de kırsal mahallelerde önemli görevler üstlendiğini belirten Dutlulu, "Hepimizin ortak özelliği muhtarlarımızı çok sevmesi ve onlarla birlikte çalışmasıdır. İlçe belediye başkanlarımızın sizlerle uyum içinde çalıştığını görmek bizleri mutlu ediyor. İyi ki varsınız, emeklerinize sağlık" diye konuştu.

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Akhisar Belediye Başkanlığı döneminde de muhtarlarla birlikte çalışma anlayışını benimsediğini ifade eden Dutlulu, "Biz şehri muhtarlar üzerinden yönetmeye çalışan; muhtarların hem şehir merkezlerinde hem de kırsal bölgelerde çok önemli bir konumda olduğunu düşünen belediye başkanlarıyız. Akhisar Belediye Başkanlığım döneminde de şehri bu anlayışla yönetiyordum; bunun faydasını hem sahada hem hizmette hem de seçimde gördüm. Zaman zaman iki konu dile getiriliyor: Bir muhtarlara laf ediyorlar, bir de ‘Besim Başkan nereye gidiyor?' diyorlar. Besim Başkan bir yere gitmiyor, burada" ifadelerini kullandı.

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Muhtarlığın yalnızca resmi yazıların vatandaşa ulaştırıldığı bir kurum olarak görülmemesi gerektiğini belirten Dutlulu, muhtarların mahallelerdeki sorunları yerinde tespit ederek çözüm süreçlerine katkı sağladığını söyledi.

Mahalle mahalle gezerek muhtarları ziyaret ettiklerini ve ihtiyaçları doğrudan dinlediklerini kaydeden Dutlulu, kanalizasyon, içme suyu ve altyapının yenilenmesi gibi konularda değerlendirmeler yaptıklarını ifade etti.

Muradiye'de sürdürülen altyapı çalışmalarına da değinen Dutlulu, "Muradiye'deki yatırım, belediye tarihinin en büyük yatırımıdır. Belediye tarihinde 34 milyar liralık başka bir proje yok. En yakın yatırım Demirci yatırımıdır, o da Muradiye'nin yarısı kadar bile değildir. Yeraltında olduğu için gözle görülmeyen bir yatırım ama tamamlandığında çok güzel olacak" dedi.

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"İletilen sorunların yüzde 90'ını çözüyoruz"

Belediyelerin vatandaşların günlük yaşamını etkileyen sorunlara hızlı çözüm üretmesi gerektiğini vurgulayan Dutlulu, yerel hizmetlerin sahada yürütüldüğünü belirtti.

Dutlulu, "Vatandaşı bire bir ilgilendiren ve hızlı çözüm üretilebilecek yerel sorunları ise arkadaşlarımız sahada inceliyor. Muhtarlarımız sokak sokak geziyor ve iletilen sorunları yüzde 90 oranında çözüyoruz. Bunu ilçelerimizde de uyguluyoruz. Üstelik tek başımıza değil; Şehzadeler ve Yunusemre belediyelerimizle ortaklaşa yapıyoruz" diye konuştu.

Amaçlarının vatandaşlara belediyelerin ve muhtarların her zaman yanlarında olduğunu göstermek olduğunu dile getiren Dutlulu, sahada yürütülen çalışmaların olumlu geri dönüşler aldığını söyledi.

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"Muhtarlara ihtiyacımız var"

Görev süreleri boyunca çalışmaya devam edeceklerini belirten Dutlulu, muhtarların yerel yönetimlerin hizmet üretmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Muhtarlardan mahallelerin ihtiyaçlarını ve vatandaşların sorunlarını aktarmayı sürdürmelerini isteyen Dutlulu, "Bize verdikleri destek için muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum; onlar sayesinde bu hizmetleri hayata geçiriyoruz. Sizden ricam, bizleri bu şekilde yönlendirmeye devam etmenizdir. Her yerde muhtarlarımızı öne çıkaralım. Hiçbir vatandaşımız ‘Muhtara ne gerek var?' demesin, gerçek sorunları tespit edebilmemiz için muhtarlarımıza ihtiyacımız var. İyi ki varsınız, hepinizi çok seviyoruz. İnşallah uzun yıllar hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Programa Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Ahmet Ata Temiz, Ulaş Aydın ve Erk Kayabaş ile merkez ve ilçelerden muhtarlar katıldı.