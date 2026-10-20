Manisa'da 42 bin 534 sentetik hap ele geçirildi
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 42 bin 534 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayın şüphelisi O.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 42 bin 534 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayın şüphelisi O.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, O.U. isimli şahsın ikamet adresinde arama yapıldı. Bugün gerçekleştirilen aramada 42 bin 534 adet sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli O.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.