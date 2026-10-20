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        Manisa'daki çifte cinayette yasak ilişki iddiası

        Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti. Eşi Duygu B. ile Hasan Hüseyin Bulut arasında ilişki olduğunu öğrendiği öne sürülen İsmail B.'nin, Bulut ailesinin bulunduğu tarlaya av tüfeğiyle gittiği iddia edildi. Olayın ardından şüpheli, jandarma ekiplerine tüfeğiyle birlikte teslim oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 20:50 Güncelleme:
        Manisa'daki çifte cinayette yasak ilişki iddiası

        Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti. Eşi Duygu B. ile Hasan Hüseyin Bulut arasında ilişki olduğunu öğrendiği öne sürülen İsmail B.'nin, Bulut ailesinin bulunduğu tarlaya av tüfeğiyle gittiği iddia edildi. Olayın ardından şüpheli, jandarma ekiplerine tüfeğiyle birlikte teslim oldu.

        Edinilen bilgilere göre olay, Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olan Hasan Hüseyin Bulut (25) ile eşi Duygu B. arasında ilişki olduğunu öğrenen İsmail B., Bulut ailesinin bulunduğu tarlaya gitti.

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        Hasan Hüseyin Bulut'a gözdağı vermek amacıyla tarlaya gittiği öne sürülen İsmail B., yanında bulunan av tüfeğiyle genç adamı bacaklarından vurdu. O sırada oğlunu korumak için önüne geçen baba Arif Bulut (54) ise göğsünden vuruldu.

        Baba ve oğul olay yerinde hayatını kaybetti

        Arif Bulut'un hayatını kaybettiğini gören şüphelinin, ardından Hasan Hüseyin Bulut'a yeniden ateş ettiği ve genç adamın da yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayın duyulması üzerine tarlaya gelen Bulut ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.

        Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli İsmail B.'nin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin av tüfeğiyle birlikte teslim olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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