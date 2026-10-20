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        Gördes'te patlayıcılarla kaçak define kazısına suçüstü: 8 gözaltı

        Manisa'nın Gördes ilçesinde define aramak amacıyla patlayıcı madde ve iş makinesi kullanılarak yapılan kaçak kazıda 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda ekskavatör, kamyon, el yapımı patlayıcılar, kimyasal maddeler ve yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 21:21 Güncelleme:
        Gördes'te patlayıcılarla kaçak define kazısına suçüstü: 8 gözaltı

        Manisa’nın Gördes ilçesinde define aramak amacıyla patlayıcı madde ve iş makinesi kullanılarak yapılan kaçak kazıda 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda ekskavatör, kamyon, el yapımı patlayıcılar, kimyasal maddeler ve yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında Gördes ilçesi Kepez mevkiinde arazi tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyet sırasında define aramak amacıyla patlayıcı madde ve iş makinesi kullanılarak izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Kazı alanında bulunan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

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        Kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen bir ekskavatör, bir kamyon, el yapımı patlayıcılar, kimyasal maddeler, patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzemeler, yer altı görüntüleme cihazı, dürbün, 2 dizüstü bilgisayar ve çeşitli malzemelere el konuldu.

        Ele geçirilen patlayıcı maddeler, cumhuriyet savcısının talimatıyla Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde imha edildi.

        Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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