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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 23:20 Güncelleme:
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı değerlendirilen O.U'nun evine operasyon düzenledi.

        Evdeki aramada 42 bin 534 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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