Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 20.10.2026 - 23:20 Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı değerlendirilen O.U'nun evine operasyon düzenledi.
Evdeki aramada 42 bin 534 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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