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        GÜNCELLEME - Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 şoför tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan tur otobüsü ve çekicinin şoförleri tutuklandı, otobüsün sahibi ve yedek sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 12:18 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 şoför tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan tur otobüsü ve çekicinin şoförleri tutuklandı, otobüsün sahibi ve yedek sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisindeki kazanın ardından gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A, otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K'nin Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından Akhisar Adliyesine sevk edildi.

        M.A'nın jandarmadaki ifadesinde, kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söylediği öğrenildi.

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        Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoför M.Y'nin de ifadesinde, kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu anlattığı kaydedildi.

        Çekicinin sürücüsü H.K. ise ifadesinde, kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söylediği belirtildi.

        Tur otobüsünün sürücülüğünü M.A'nın Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y'den devraldığı öğrenildi.

        - Şüphelilerden 2'si tutuklandı

        Gözaltına alınan şüphelilerden M.A. ile H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Olaya ilişkin hazırlanan ilk bilirkişi raporunda, tur otobüsünün sürücüsü M.A'nın yönetmeliklerle belirlenen geri gitme ve manevra kurallarına uymadığı, çekicinin sürücüsü H.K'nin ise hız sınırlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle tali kusurlu olduğunun belirtildiği öğrenildi.

        - Kaza

        Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde dün H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarpmıştı.

        Kazada 27 kişi yaralanmış, 11 kişi hayatını kaybetmişti.

        Tur otobüsünün sürücüsü M.A, tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı.

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        Yaralılardan 13'ü hastanelerden taburcu edilmişti.

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