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        GÜNCELLEME - Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 20:53 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Ergenekon ve Osmanlık mahalleleri arasında kalan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ile 4 dozer sevk edildi.

        Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alındı.

        Yangının 20 hektarlık alanda etkili olduğu, makilik alanın yanı sıra zeytinlik ve ormanlık alanın da zarar gördüğü öğrenildi.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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