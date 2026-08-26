Manisa Bağ Bozumu Şenlikleri 5 Eylül'de başlayacak

Manisa'da 5-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek bağ bozumu şenliklerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Şehzadeler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan organizasyonun tanıtımı Tarihi Kurşunlu Han'da yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa'da 878 bin dekar alanda bağcılık yapıldığını ve kentte yıllık yaklaşık 1 milyon 140 bin ton üzüm üretildiğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da kentin sanayideki gücünün yanı sıra tarımsal üretimde de Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

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5-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şenlik kapsamında Bağcılık ve Tarım Çalıştayı'nın yanı sıra gastronomi etkinlikleri, sanat atölyeleri, paneller ve konserler gerçekleştirilecek.