Manisa FK'da 10 haftalık galibiyet hasreti

Trendyol 1. Lig’de sezona 2 galibiyetle başlayan Manisa FK, sonraki 10 haftada galibiyet alamadı. Son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan siyahbeyazlı ekip, 12 haftada topladığı 10 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 20262027 sezonuna galibiyetlerle başlamasına rağmen sonraki haftalarda istediği sonuçları alamadı. İlk 2 haftayı galibiyetle tamamlayan siyahbeyazlılar, devam eden 10 haftada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Sezona Boluspor deplasmanında aldığı 21’lik galibiyetle başlayan Manisa FK, ilk 2 haftadaki sonuçların ardından çıkışını sürdüremedi. Ligde oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Manisa temsilcisi, 10 puanda kaldı.

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Son 5 maçta 4 mağlubiyet

Manisa FK, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti. İstanbulspor’a sahasında 10 mağlup olan siyahbeyazlı ekip, Kayserispor deplasmanından 32’lik yenilgiyle döndü. Turka Esenler Erokspor ile 11 berabere kalan Manisa FK, sahasında Muğlaspor’a 43, deplasmanda Mardin 1969 Spor’a ise 21 mağlup oldu.

Son 5 maçında yalnızca 1 puan toplayabilen Manisa FK, bu süreçte rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü. İlk 2 haftada yakaladığı galibiyet serisinin ardından uzun süredir kazanamayan ekipte kötü gidişat sürüyor.

12 haftada 19 gol attı, 22 gol yedi

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Ligde geride kalan 12 haftada 19 gol atan Manisa FK, kalesinde 22 gol gördü. Eksi 3 averaja sahip olan siyahbeyazlılar, 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

Manisa FK, 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Batman Petrolspor’u konuk edecek. Siyahbeyazlı ekip, bu karşılaşmayı kazanarak 10 haftalık galibiyet hasretini sona erdirmeyi ve ligde yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.