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        Manisa Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

        Manisa Valiliğince kentin kuzeybatı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Manisa Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

        Manisa Valiliğince kentin kuzeybatı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

        Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi ile Akhisar, Gördes, Kırkağaç, Saruhanlı, Şehzadeler, Soma ve Yunusemre ilçelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

        Fırtınanın yüksek kesimlerde saatte 80 kilometre hıza ulaşabileceği bildirilen açıklamada, vatandaşların orman yangınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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