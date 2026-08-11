Manisa'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla Manisa'da program düzenlendi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, partide düzenlenen programda yaptığı konuşmada, partinin 14 Ağustos 2001'de "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" anlayışıyla yeni bir siyasi yolun ilk adımını attığını söyledi.

3 Kasım 2002'de başlayan iktidar döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı bir kalkınma, demokratikleşme ve atılım dönemine girdiğini aktaran Turgut, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadık. Milletimizin emanetini taşıdık, ülkemizin yükünü omuzladık, Türkiye’yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdik. Bu yolculuk boyunca kapatma davalarından 27 Nisan e-muhtırasına, Gezi olaylarından 17-25 Aralık kumpasına, terör saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar demokrasimizi, millî iradeyi ve Türkiye’nin istiklalini hedef alan sayısız saldırıyla karşılaştık. Küresel ekonomik krizlerle, salgınlarla, savaşlarla ve asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin yol açtığı büyük yıkımla mücadele ettik. Her defasında milletimize güvendik. Milletimizle omuz omuza verdik. Önümüze çıkarılan engeller karşısında geri adım atmadık, Türkiye’nin istikametinin değiştirilmesine müsaade etmedik."