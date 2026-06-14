Manisa'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürüp kızını yaraladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürüp kızını yaralayan zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kervan Yolu'nda Vedat Y. (55) ile boşanma aşamasındaki eşi Ulviye Y. (55) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat Y. eşine tabancayla ateş ettikten sonra olay sırasında müdahale etmek isteyen kızı Eylül Deniz Y'yi (18) de tabancanın kabzasıyla darbetti.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ulviye Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.



Şüpheli Vedat Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.



Vedat Y. hakkında, daha önce eşinin başvurusu üzerine mahkemece evden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

