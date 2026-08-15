Manisa'da çocuklar "mini pazar" şenliğinde tezgah açtı

Mini pazarda tezgah açan 7 yaşındaki Ekin Kula da erik, hünnap ve ceviz sattığını belirtti.

Öğretmen Zehra Betül Akkılıç, yaptığı açıklamada, çocuklarla buluşmayı hedefledikleri mini bir pazar kurduklarını, çeşitli ürünlerin yer aldığı 40 satış tezgahının açıldığını söyledi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, pazarı ziyaret ederek çocukların stantlarından alışveriş yaptı.

Gıda ve hediyelik eşya gibi ürünlerin yer aldığı pazarda çeşitli oyunlar ve sürpriz etkinlikler de gerçekleştirildi.

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