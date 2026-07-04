Manisa'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Akgedik Mahallesi'ndeki inşaat alanında işçilerin konakladığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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