Manisa'da servis otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde servis otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde servis otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü.
Seyrantepe Mahallesi'nde bisiklet kullanan Suriye uyruklu Yunus Zelf'e (8), D.K. (63) idaresindeki 45 J 7197 plakalı servis otobüsü çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Zelf'in cenazesi, incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Servis otobüsünün sürücüsü gözaltına alındı.
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