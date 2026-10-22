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        Akhisar'da ormanların geleceği için sahada eğitim

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, ormanların sürdürülebilir yönetimi ve ağaçlandırma çalışmalarının tekniğine uygun yürütülmesi amacıyla Silvikültür ve Ağaçlandırma Uygulamaları Eğitim ve Tatbikatı başladı. Orman personeline yönelik eğitimlerde, ormanların gençleştirilmesi, bakımı ve yeni ağaçlandırma sahalarının hazırlanmasına ilişkin uygulamalar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Akhisar'da ormanların geleceği için sahada eğitim

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, ormanların sürdürülebilir yönetimi ve ağaçlandırma çalışmalarının tekniğine uygun yürütülmesi amacıyla Silvikültür ve Ağaçlandırma Uygulamaları Eğitim ve Tatbikatı başladı. Orman personeline yönelik eğitimlerde, ormanların gençleştirilmesi, bakımı ve yeni ağaçlandırma sahalarının hazırlanmasına ilişkin uygulamalar gerçekleştirildi.

        20 Ekim 2026 tarihinde Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünde başlayan programın ilk etabı, müdürlük personelinin katılımıyla düzenlendi. Eğitim ve tatbikat kapsamında tabii ve suni gençleştirme, gençlik bakımı, fidan sayımı, sıklık ve ilk aralama bakımı, meşcere bakımı, budama ve koruya tahvil konuları ele alındı.

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        Ağaçlandırma çalışmalarında arazi hazırlığı, tesis ve bakım faaliyetlerine yönelik uygulamaların da gerçekleştirildiği eğitimde, doğru tekniklerin sahada nasıl uygulanacağı katılımcılara anlatıldı.

        Programa Bölge Müdür Yardımcıları Osman Öner ve Hakan Duman, Silvikültür Şube Müdürü Erkan Muhammet Elibol, Ağaçlandırma Şube Müdürü Hasan Ali Demir, ilgili şube müdürlüklerinin mühendisleri, Akhisar Orman İşletme Müdürü Ahmet Uğur Pekpak, işletme müdür yardımcıları, orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve orman işçileri katıldı.

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