Sarıgöl'de gençlerin hayalleri seramikle şekilleniyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı GSB Yurdunda düzenlenen seramik atölyesi, üniversite öğrencilerinin hayal gücünü sanatla buluşturuyor. Seramik hamuruna şekil veren gençler, el becerilerini geliştirirken kendi tasarımlarını da ortaya çıkarıyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sarıgöl GSB Yurdu, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunan etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen seramik atölyesinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, seramik hamurundan dekoratif ürünler ve özgün tasarımlar hazırlıyor.

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Kendi elleriyle eserler ortaya çıkarmanın heyecanını yaşayan gençler, atölyede hem keyifli vakit geçiriyor hem de seramik sanatının inceliklerini öğreniyor. Etkinlikler, öğrencilerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerine katkı sağlarken, sabır, dikkat ve estetik bakış açılarının gelişimini de destekliyor.

Öztürk: "Gençlerimizin çok yönlü gelişimini önemsiyoruz"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, öğrencilerin akademik eğitimin yanı sıra kişisel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda da kendilerini geliştirmelerini önemsediklerini belirtti.

Yurtlarda öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli kurslar ve etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Öztürk, "İl Müdürlüğümüze bağlı tüm yurtlarımızda öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli gelişim kursları ve etkinlikler düzenliyoruz. Gençlerimizin serbest zamanlarını verimli değerlendirmelerini, yeni beceriler kazanmalarını ve sahip oldukları yetenekleri keşfetmelerini önemsiyoruz. Yurtlarımızda gerçekleştirdiğimiz sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle öğrencilerimizin sosyalleşmelerine, özgüven kazanmalarına ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.